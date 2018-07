Sparkasse unterstützt die Musikschulen

An Musikschulen der Region spendete die Sparkasse Neckartal-Odenwald den Erlös ihres Weihnachtskonzertes. Das Bild zeigt deren Vertreter aus Eberbach, Walldürn, Mosbach und Buchen mit Sparkassendirektor Gerhard Stock. © Helmnut Bender

Mosbach.Ein großer Erfolg war im Dezember in der Pattberghalle Neckarelz das 26. vorweihnachtliche Konzert unter dem Titel „Magic of Christmas in concert“ der Sparkasse. Die Erlöse aus dem Eintrittskartenverkauf kommen seit Bestehen dieser beliebten Sparkassen-Veranstaltung den öffentlichen Musikschulen der Region zu Gute.

Der Vorstandsvorsitzende, Sparkassendirektor Gerhard Stock, betonte in

...

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.02.2018