Sportkreistag findet am 1. April statt

Mosbach.Es ist kein Aprilscherz, sondern es stimmt: Der Sportkreistag des Sportkreises Mosbach findet am 1. April statt. Er ist laut Satzung des Badischen Sportbundes eine Pflichtveranstaltung für alle Sportvereine und deren Delegierte.

Rückblick gehalten

Bei seiner ersten Sitzung im Jahr 2019 unter Vorsitz von Dr. Dorothee Schlegel im Clubhaus des BSV Schefflenz hielt der geschäftsführende Vorstand des Sportkreises Mosbach Rückblick auf das vergangene Jahr.

Höhepunkte waren insbesondere der Goldehrungsabend und der Sportabzeichentag. Als Schwerpunkte für 2019 sind der am Sonntag, 30. Juni, in Mosbach stattfindende Sportabzeichentag und der alle drei Jahre stattfindende Sportkreistag am 1. April ab 18 Uhr in der Schefflenzer Rödderhalle.

Martin Lenz will teilnehmen

Beim Sportkreistag, zu dem auch BSB-Präsident Martin Lenz sein Erscheinen zugesagt hat, werden die Delegierten der 150 Sportvereine ihre rund 38 000 Mitglieder im Sportkreis Mosbach (politischer Altkreis Mosbach) repräsentieren und nach diversen Berichten auch über die Zusammensetzung des Sportkreisvorstandes für die nächsten drei Jahre entscheiden, wobei sich schon jetzt einige Personenwechsel abzeichnen.

