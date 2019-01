Mosbach.Zum Jahreswechsel hat das Mosbacher Familienunternehmen MPDV einen neuen Standort in Malaysia eröffnet. Damit wollen die Experten für IT-Lösungen in der Fertigung ihr Wachstum im asiatischen Raum weiter vorantreiben. „Der Markt dort ist riesig und der Bedarf nach Softwarelösungen für eine effizientere Fertigung groß. Deshalb ist es für uns als Anbieter unabdingbar, auch dort präsent zu sein“, sagt Nathalie Kletti, Mitglied der Geschäftsleitung von MPDV.

Mit Niederlassungen in Singapur und China ist das Unternehmen seit 2007 in Asien vertreten und unterstützt Firmen aller Größen und Branchen auf dem Weg zur „Smart Factory“. „Die Internationalisierung ist auch 2019 ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Nur so können wir unsere Position als Marktführer ausbauen und an unsere bisherigen Erfolge anknüpfen“, sagt Kletti.

Seit Jahren treibt MPDV sein zweistelliges Wachstum voran. Mittlerweile arbeiten mehr als 420 Angestellte an elf Standorten in Deutschland, China, Malaysia, der Schweiz, Singapur und den USA. Im vergangenen Jahr lag der Gruppenumsatz bei 60 Millionen Euro. Täglich nutzen mehr als 800 000 Menschen die Softwarelösungen von MPDV.

31.01.2019