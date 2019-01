Starker Rauch drang aus Bus

Mosbach.Vermutlich hat ein technischer Defekt am Mittwochabend einen Fahrzeugbrand in Mosbach ausgelöst. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gegen 20.15 Uhr zu dem Gelände eines Busunternehmens gerufen, auf dem ein stark rauchender Bus stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe von circa 40 000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

