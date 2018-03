Stillstand bei der Mitbestimmung beenden

Anzeige

Am Wandel beteiligen

Die Betriebsratsvorsitzende von Zuse Hüller Hille Werkzeug GmbH, Uwe Wolf, betonte, dass die neu zu wählenden Betriebsräte an den Transformationsprozessen in der Arbeitswelt beteiligt werden müssen: bei der Digitalisierung, dem Wandel in der Autoindustrie, in der Energiebranche, der weiteren Internationalisierung und ganz entscheidend beim Thema Weiterbildung. „Die neue Technik ist Segen und Fluch, wir müssen die Kollegen häufig vor sich selbst schützen“, mahnte Wolf. „Qualifizierung ist ein Schlüssel, die tiefgreifenden Veränderungen zu bewältigten, Beschäftigung zu sichern und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Hier brauchen die Betriebsräte mehr Rechte“, sagte Thomas Bohlender, IG Metall-Gewerkschaftssekretär.

Der DGB appelliert deshalb an Landes- und Bundesregierung, die betriebliche Mitbestimmung und Unternehmensmitbestimmung zu stärken. Robin Friedl, der seit Herbst 2017 DGB-Kreisvorsitzender ist, forderte von der Politik: „Der Stillstand bei der Mitbestimmung muss endlich ein Ende haben. Der Koalitionsvertrag sieht mehr Rechte für Betriebsräte bei der Weiterbildung vor. Das ist gut, reicht aber nicht aus. Der Arbeitnehmerbegriff muss so erweitert werden, dass neue Arbeitsformen wie Soloselbstständigkeit, Werkverträge, Crowd- und Clickworking vom Betriebsverfassungsgesetz erfasst werden.“

