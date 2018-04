Suche nach Investoren als Rettung?

Anzeige

Mosbach.Wegen Zahlungsunfähigkeit und Schulden in Höhe von einer Million Euro ist gegen die Eisenguß Gesellschaft mit Sitz in Mosbach ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dies bestätigte der zuständige Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja aus Lauda-Königshofen im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Die Gießerei in der Torhausstraße, die 1956 gegründet wurde und in Besitz der Familie Schörnhardt ist, hat derzeit 50 Mitarbeiter. „Es wird ganz normal weitergearbeitet und auch die Löhne werden pünktlich gezahlt“, so Metoja. „Ende April wissen wir, wie es weitergeht mit der Firma.“

Umsatzrückgang entstanden

Bis dahin findet ein sogenannter Investorenprozess statt: Das insolvente Unternehmen macht deutschlandweit Werbung für sich, um Investoren zu einem Einstieg zu überzeugen. Die Probleme seien Anfang 2017 entstanden, erklärt Metoja. „Aufträge aus 2016/17 wurden verschoben und konnten anderweitig nicht gedeckt werden. Dadurch entstand ein Umsatzrückgang von zwei Millionen Euro“, so der Insolvenzverwalter.

Das Unternehmen hat sich auf Teile aus Grauguss und Kugelgraphitguss für die Baumaschinen-, Werkzeug- und Textilmaschinenindustrie spezialisiert sowie auf den Fahrzeug-, Apparate- und Armaturenbau. Nach Angaben von Metoja lag der Jahresumsatz zuletzt bei neun Millionen Euro. ms