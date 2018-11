Tanzsporturnier in der Pattberghalle

Mosbach.Alle Stufen des sportlichen Tanzens sind am 24. und 25. November in der Pattberghalle in Neckarelz zu sehen. Veranstalter ist das Tanzsportzentrum Mosbach. Am Samstag finden ab 14 Uhr Standardturniere der Klasse D in den Altersgruppen Kinder I und II sowie Junioren I statt. Ab 15.30 Uhr messen sich Kinder der Gruppen I und II in den lateinamerikanischen Tänzen. Um 16.15 Uhr beginnen die Turniere in den lateinamerikanischen Tänzen der Klasse D für Junioren I und II. Den Abschluss bildet das Turnier der Senioren I D Latein. Der Sonntag steht im Zeichen des Turniertanzsportes in den Standardtänzen. Ab 12 Uhr starten die Paare der Senioren I Klasse D. Um 13 Uhr beginnt das Standardturnier für die Senioren IV Klasse A und ab 14 Uhr kämpfen Friedhelm und Rose-Maria Bender in der Sonderklasse Senioren IV um den Sieg. Ab 15 Uhr tanzen dann die Senioren III der Tanzsportklasse B, darauf folgt um 16 Uhr das Standardturnier der Senioren III Klasse A. Das Turnier der Senioren III der Sonderklasse um 16 Uhr bildet den Abschluss des Turnierwochenendes.

