Theater für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer

Mosbach.Mit einem kostenfreien Theaterabend bedanken sich die vier Kirchenbezirke Mosbach, Adelsheim-Boxberg, Neckargemünd-Eberbach und Kraichgau bei den ehrenamtlichen Helfern aus der Flüchtlings- und Integrationsarbeit. Insgesamt werden am heutigen Freitag rund 600 Ehrenamtliche in die Alte Mälzerei in Mosbach erwartet. Gespielt wird das Stück „Anders als du glaubst – Ein Theaterstück über Juden, Muslime, Christen und den Riss durch die Welt“. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter hätten in den vergangenen drei Jahren Unglaubliches geleistet, sagt Marie Adrian, Ansprechpartnerin für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer beim Diakonischen Werk Kraichgau und Mitorganisatorin des Theaterabends. Sie hätten beispielsweise Sprachkurse gegeben, sie seien mit Flüchtlingen zu Behörden oder zum Arzt gegangen, hätten Asylverfahren begleitet, ergänzt Nancy Gelb, Kirchenbezirksbeauftragte für Flucht und Migration bei den Kirchenbezirken Mosbach und Adelsheim-Boxberg. „Ohne diese ehrenamtliche Hilfe wäre die Integration noch viel schwieriger“, betonen Adrian und Gelb, die den Abend gemeinsam organisiert haben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018