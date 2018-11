Theaterabend für die Helfer

Mosbach.Die Kirchenbezirke Kraichgau, Eberbach-Neckargemünd, Mosbach und Adelsheim-Boxberg, sowie die Diakonischen Werke der jeweiligen Kirchenbezirke wollen sich bei den ehrenamtlichen Helfern in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit mit einem Theaterabend bedanken.

Die Berliner Compagnie wird am Freitag, 23. November, 20 Uhr, zu einem Gastspiel in die Alte Mälzerei Mosbach kommen und ihr Stück „Anders als du glaubst – ein Theaterstück über Juden, Christen, Muslime und den Riss durch die Welt“ aufführen. Das Stück beschäftigt sich mit dem Thema „Religionen“ und in welchem Spannungsverhältnis sich diese befinden.

