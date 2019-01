Tödlicher Arbeitsunfall in Lohrbach

Mosbach.Bei Holzarbeiten ist am Donnerstagnachmittag ein 75-Jähriger tödlich verunglückt. Gegen 16 Uhr meldeten Zeugen einen Arbeitsunfall in einem Feldgebiet in Mosbach-Lohrbach, so die Polizei. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der hinzugerufene Notarzt und der Rettungsassistent sowie die Polizeikräfte konnten nur noch den Tod des 75-Jährigen feststellen. Offenbar hatte der Mann mit einem Kegelspalter Holz bearbeitet, wodurch er tödlich verletzt wurde.

