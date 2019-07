Tony Hadley gastiert in Mosbach

Mosbach.Mit dem „Spandau Ballett“ startete der britische Popsänger Tony Hadley in den 80er-Jahren dank Hits wie „True“ oder „Gold“ eine Weltkarriere. Nun ist er solo unterwegs und kommt auf seiner „Talking To The Moon“-Europatournee für sechs Shows nach Deutschland. Am Samstag, 2. November, ist er in Mosbach in der Alten Mälzerei zu erleben. 2018 veröffentlichte Hadley sein neues Solo Album „Talking to the Moon“, im Rahmen seiner Tournee wird er neben der Darbietung seiner elf neuen Songs auch alle großen Hits der Spandau-Ballet-Ära performen.

