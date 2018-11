Treue Mitarbeiter gewürdigt

Mosbach.Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Gerhard Stock, ehrte im Rahmen einer Feierstunde insgesamt 13 Mitarbeiter für 25- und 40-jährige Zugehörigkeit. Sparkassendirektor Stock bedankte sich bei allen Jubilaren für die Zusammenarbeit und die Betriebstreue. „Jeder Mitarbeiter ist ein Teil der Sparkasse und nur so kann die Sparkasse als größtes Kreditinstitut in der Region bestehen. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, so lange in einem Unternehmen tätig zu sein, gerade deshalb macht es mich stolz, solch eine stattliche Anzahl an Jubilaren ehren zu können“, sagte er im Rahmen seiner Ansprache.

Auch Personalratsvorsitzende Susanne Restle sprach den Kollegen für ihren Einsatz und ihre Treue zur Sparkasse ihren Dank aus. Folgende Mitarbeiter wurden geehrt: Martina Frank (Sachbearbeiterin Marktservice Kredit), Marion Huss (Sachbearbeiterin Marktservice Geld), Sandra Klotz (Sachbearbeiterin Bauwesen/Verwaltung), Sylvia Zetzmann (Assistentin Regionaldirektor), Jürgen Lehn (Serviceberater Hauptstelle Buchen), Inga Feicho (Sachbearbeiterin Personalabteilung), Anja Herkert (Abteilungsdirektorin Vorstandssekretariat/Personal) für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit; Berthold Berberich (Sachbearbeiter Unternehmenssteuerung), Werner Neureuther (Individualkundenberater Hauptstelle Mosbach), Claudia Schreiner (Sachbearbeiterin Marktservice Kredit), Armin Zimmer (Sachbearbeiter DV-Organisation) für 40-jährige Treue.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018