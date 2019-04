Trümmerberge als ideales Übungsgelände

Die Idee, einen Teil der ehemaligen Neckartalkaserne zu einem Übungsgelände zu machen, schlug ein: Das „Training Center Retten und Helfen“ in Mosbach stößt auf riesige Resonanz.

Mosbach. Der schwarze Rüde in dem Trümmerhaufen bellt freudig – so hört es sich zumindest für den Laien an. Der Fachmann weiß: Der Rettungshund hat einen Menschen gefunden. An diesem Morgen trainieren die

...