Über Geburt und Schwangerschaft

Mosbach.Was macht eine Hebamme? Wo bekomme ich Informationen und Unterstützung, wenn ich schwanger bin? Diese und viele weitere Fragen waren Inhalt der zweiten Veranstaltung „Von Frau zu Frau“. Zu dieser hatten das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis und die Integrationsbeauftragte der Stadt Mosbach in das Mehrgenerationenhaus Mosbach eingeladen.

Zum Thema Schwangerschaft und Geburt waren Hebamme Andrea Friedmann und Sozialarbeiterin Nathalie Padberg zu Gast. In einem großen Stuhlkreis hatten sich Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung versammelt, um neugierig die vielen Materialien zu bestaunen, welche die Referentinnen bereitgelegt hatten. Unterstützt durch Sprachmittlerinnen in Persisch und Arabisch stellte zunächst Padberg die Angebote des Diakonischen Werks vor: „Wir beraten schwangere Frauen, helfen bei Anträgen und unterstützen bei finanziellen Sorgen. Alle Gespräche sind streng vertraulich und kostenlos.“ Bei einer Austauschrunde am Ende der Veranstaltung blieb noch Raum für offene Fragen und vertrauliche Gespräche von Frau zu Frau.

Die Informationsreihe wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert. Die nächste Veranstaltung in dieser Reihe findet am Mittwoch, 9. Oktober, von 10 bis 12 Uhr statt, ebenfalls im Mehrgenerationenhaus in Mosbach.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019