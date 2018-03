Unabhängig von Ort und Zeit lernen

Anzeige

Mosbach.Seit Januar bietet die Mediathek Mosbach im Rahmen des E-Medien-Portals „Onleihe Heilbronn-Franken“ Selbstlernkurse über das Internet an.

Zugang hat jeder, der einen Benutzerausweis der Mediathek besitzt. Zusätzliche Kosten für die Nutzer entstehen nicht.

Egal ob Sprachen, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung im IT-Bereich oder Fotografiekurse: In den angebotenen Video-Tutorials vermitteln erfahrene Trainer Expertenwissen und ermöglichen selbstständiges, zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Seit Januar stehen in der „Onleihe Heilbronn-Franken“ Sprachkurse von „LinguaTV“ und „Ich will Deutsch lernen“ sowie Lernfilme von „video2brain“ und „Lecturio“ aus den unterschiedlichsten Bereichen (Business, IT, Kreativität, Wissenschaft) bereit.