Unda Hörner stellt neues Buch vor

Mosbach.Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ stellt Unda Hörner am Donnerstag, 14. Februar, ihr Buch „1919 – Das Jahr der Frauen“ in der Mediathek Mosbach vor.

1919 war ein prägendes Jahr für die Emanzipation der Frauen. Marie Juchacz gründete die Arbeiterwohlfahrt, Coco Chanel kreierte ihr legendäres Parfum „Chanel No. 5“. Mit der Gründung von Marie Curies Radiuminstitut und der Berufung von Käthe Kollwitz als erste Frau in die Akademie der Künste etablierten sich Frauen auch in der Wissenschaft und in der Kunst. Mit diesen und weiteren Beispielen, die die Entwicklung und den Erfolg der Frauen in der Gesellschaft repräsentieren, gibt Unda Hörner einen Einblick in ein Jahr, das Frauen neue Wege eröffnete und von deren Entwicklung sie auch heute noch profitieren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019