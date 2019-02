Unfallverursacher flüchtete

Mosbach.Einen Sachschaden von circa 2000 Euro verursachte ein unbekannter Pkw-Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke am Freitag zwischen 11.45 und 14 Uhr. Der beschädigte Opel Corsa parkte in der Eisenbahnstraße in Mosbach und hat nun einen Schaden vorne am linken Kotflügel und an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugehinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 62 61 / 80 90 entgegen.

