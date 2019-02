Ungebremst in die Kreuzung gefahren

Mosbach.Weil eine 40-Jährige ein Stoppschild übersehen hat, sind am Mittwochabend in Mosbach zwei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

In der Mosbacher Innenstadt

Die 40-Jährige fuhr um 20.50 Uhr die Hauptstraße von der Mosbacher Innenstadt kommend in Richtung Neckarburken. Am Kreuzungsbereich Sulzbacher Straße/Hauptstraße übersah sie ein Stoppschild und fuhr ohne zu bremsen in die Kreuzung.

15 000 Euro Sachschaden

Hierbei fuhr sie dem von der Amthausstraße kommenden Autofahrer in die Beifahrerseite. Dessen beide Mitfahrerinnen wurden dabei leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von über 15 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019