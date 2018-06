Unterhaltsamer Streifzug durch das neue Programm

Anzeige

Böttingen.Schon immer hatten die Mosbacher Popchöre „HarmoNixen“ und „Troubadix“ eine Vorliebe für ungewöhnliche Konzertorte. Ob in der Coca-Cola-Halle oder auf dem Knopfhof in Mosbach, ein besonderes Ambiente gab den Konzerten neben ihrer Klangvielfalt einen ganz besonderen Reiz.

Auf Streifzug

Nun begaben sich die beiden Chöre auf Streifzüge durch das Umland und fanden einen wunderbaren Ort ganz oben auf dem Michaelsberg. Fast auf Tuchfühlung mit den dort heimischen Angus-Rindern findet am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr das erste Konzert mit Chorleiter Stefan Golea aus Heidelberg statt – in der „Angus-Arena“.

Unter dem Titel „The Show will go on“ wird das Publikum mit vielen von Stefan Golea selbst arrangierten Songs von Queen bis Rosenstolz einen Streifzug durch das neue Programm erleben. Aber auch Glanzlichter der alten Zeiten wie „And so it goes“ oder „Leningrad“ werden zu hören sein.