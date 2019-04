Unterlagen liegen ab 2. Mai zur Einsichtnahme öffentlich aus

Elztal.Der Managementplan für das 1660 Hektar große Natura 2000-Gebiet „Elzbachtal und Odenwald Neckargerach“ ist fertiggestellt. Der Plan liegt ab 2. Mai im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises und im Regierungspräsidium Karlsruhe öffentlich aus.

Das im Nordwesten an Hessen angrenzende FFH-Gebiet „Elzbachtal und Odenwald Neckargerach“ beherbergt eine aus europäischer Sicht besonders schützenswerte Lebensraumausstattung. Es besteht aus zwölf Teilgebieten und erstreckt sich über die Gemarkung von zehn Gemeinden (vor allem Elztal, Buchen und Neunkirchen) im Neckar-Odenwald-Kreis. Rund 1350 Hektar Waldgebiete und mehr als 300 Hektar Offenland prägen das Landschaftsbild, das durch Oberflächengewässer wie Elzbach und Trienzbach sowie die Steilhänge am Neckarufer geprägt ist.

Bei der Erstellung des Managementplans wurden im gesamten Gebiet eine große Anzahl der europäisch geschützten Lebensräume und Arten nachgewiesen (14 Lebensraumtypen und elf Arten der FFH-Richtlinie). Es dominieren naturnahe Buchenwälder (insgesamt 440 Hektar Hainsimsen-Buchenwälder) und im Offenland etwa 50 Hektar artenreiche Flachland-Mähwiesen. Kleinräumig findet man Pfeifengraswiesen, artenreiche Borstgrasrasen, trockene Heiden oder feuchte Hochstaudenfluren. Fast im gesamten Gebiet ist die Fledermausart „Großes Mausohr“ und die Schmetterlingsart „Spanische Flagge“ heimisch. Nur noch selten findet man Hirschkäfer, Europäisches Dünnfarn und Große Feuerfalter.

Im Managementplan wurden in Abstimmung mit Fachverwaltungen, Gemeinden, Forst- und Landwirtschaftsvertretern und Naturschützern Ziele und Maßnahmen formuliert, die einen dauerhaften Erhalt und eine weitere Entwicklung dieser wertvollen Lebensräume und Arten sicherstellen. Verschiedene Fördermöglichkeiten unterstützen die Bewirtschafter bei der konkreten Umsetzung von Maßnahmen. So kann ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa geleistet werden, der damit der Verantwortung für naturnahe Lebensräume und deren seltene Bewohner gerecht wird.

Die Unterlagen stehen außerdem ab 2. Mai zum Download unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-endfassungen im Internet bereit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019