Veranstaltung im Landratsamt

Neckar-Odenwald-Kreis.Unter dem Titel „Politik kann Mann – Frauen können es auch“ findet anlässlich des Internationalen Frauentages am Donnerstag, 8. März, 18 Uhr, eine Veranstaltung im Foyer des Landratsamts in Mosbach statt. Die Beauftragte für Chancengleichheit, Angelika Bronner-Blatz, hat für den Abend die Helene-Weber-Hauptpreisträgerin und Mitglied des Landesfrauenrats Baden-Württemberg, Dorothea Maisch, als Rednerin eingeladen. Die Unternehmerin wird im Vorfeld der im Frühjahr 2019 stattfindenden Kommunalwahlen den Blick auf die politische Teilhabe von Männern und Frauen richten. Nach wie vor sind in den politischen Parlamenten Frauen deutlich unterrepräsentiert. Grußworte sprechen Landrat Dr. Achim Brötel und Kreisrätin Dr. Dorothee Schlegel.