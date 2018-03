Versuchter Mord in neun Fällen

Anzeige

Mosbach.Einem 26-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Mosbach wegen eines Brandes in Aglasterhausen unter anderem versuchten Mord vor. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Beamten hervor, in der für Montag, 5. März, um 8.30 Uhr der Termin vor dem Landgericht angekündigt wird.

Der Angeklagte soll sich Ende Oktober in ein Vereinsheim in Aglasterhausen begeben haben, zu dem er als Mitglied Zutritt hatte. Der Mann habe gewusst, dass sich in den Wohnungen über den Vereinsräumen neun Bewohner aufhielten, die aufgrund der Tatzeit bereits am Schlafen waren.

Grillanzünder verschüttet

In der Absicht, sich das Leben zu nehmen, habe der Angeklagte im Vereinslokal aufgefundenen flüssigen Grillanzünder über einen im Thekenbereich abgestellten Tintenstrahldrucker geschüttet und diesen angezündet. Kurze Zeit später habe er seinen Entschluss, sich umzubringen, aufgegeben und die Vereinsräume verlassen, ohne sich um den entstandenen Brand zu kümmern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen vor, in Kauf genommen zu haben, dass sich das Feuer auf das ganze Gebäude ausbreiten und die bereits schlafenden Bewohner des Hauses hätten sterben können.