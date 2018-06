Vertraute Lebensmitte für 48 Menschen

Anzeige

Mosbach.Lebensqualität schaffen für 48 Menschen mit Behinderung – diesem Ziel haben sich Johannes-Diakonie Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis und die Stadt Mosbach in einer gemeinsamer Partnerschaft verschrieben. Und so entsteht auf dem sogenannten Komplexstandort der Johannes-Diakonie an zentraler Stelle ein Neubau, der modernes Wohnen in naturnaher Lage mit kurzen Wegen zu Orten des gesellschaftlichen Lebens wie etwa dem Kultur- und Begegnungszentrum fideljo verbindet.

Auf dem neusten Stand

Das neue Wohn-Pflegeheim soll das bisherige Wohnzentrum der Johannes-Diakonie ersetzen, das den Vorgaben der neuen Landesheimbauverordnung nicht mehr entspricht. Etwa 7,5 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Gut neun Monate nach dem Spatenstich wurde nun Richtfest gefeiert. „Wir gestalten hier die künftige Lebensmitte von 48 Menschen an einem Ort, der vielen von ihnen sehr vertraut ist“, erklärte der pädagogische Vorstand der Johannes-Diakonie, Jörg Huber, eingangs der Feier. Er richtete einen besonderen Dank an Stadt und Landkreis, die durch ihre Unterstützung das Bauprojekt ermöglicht hätten. Bewohnervertreterin Monika Mohr schloss sich Hubers Dank an: „Durch den Bau bekommen die Bewohner ein Gebäude, das zentral liegt. Künftig können sie fideljo und Johanneskirche leichter besuchen.“ Zu Beginn des Richtfests hatte der Pfarrer der Johannes-Diakonie, Richard Lallathin, in einer Andacht um göttlichen Segen für das Bauprojekt gebeten.

Im Namen der Landkreisverwaltung gratulierte der Erste Landesbeamte, Dr. Björn-Christian Kleih, der Johannes-Diakonie zum Neubau. Dieser sichere moderne Wohnplätze für Menschen, die weiterhin am Standort der Johannes-Diakonie in Mosbach leben möchten. „Sie bauen nicht nur an einem Gebäude, sondern an Freiheit und Lebensqualität“, erklärte Kleih an die Projektverantwortlichen gewandt. Für die Stadt Mosbach hob Bürgermeister Michael Keilbach die neuen Teilhabemöglichkeiten hervor, die durch den Neubau entstehen. Diese seien der Stadt ein besonderes Anliegen. „Sie tragen dazu bei, dass Mosbach für viele Menschen ein lebens- und liebenswerter Ort sein darf.“