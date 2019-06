Viel Raum für Begegnung und entspanntes Feiern

Mosbach.Bunt, vielfältig, inklusiv: Beim Sommerfest der Johannes-Diakonie am Sonntag, 30. Juni, ist auf dem gesamten Festgelände an der Neckarburkener Straße zwischen Kultur- und Begegnungszentrum „fideljo“ und dem Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg (BBW) jede Menge Abwechslung geboten. Das Programm wurde mit zahlreichen regionalen Partnern auf die Beine gestellt und bietet viel Raum für Begegnungen, Gelegenheit zum Stöbern, Mitmachen, Kaufen, Gewinnen und für entspanntes Feiern.

Das Programm startet im Anschluss an den zentralen Gottesdienst der Stiftsgemeinde, der um 10.30 Uhr in der Johanneskirche beginnt und von den Kindern der Kindertagesstätte Pfalzgraf-Otto-Straße, von Singkreis, Orffgruppe, dem Pauken- und Bläser-Ensemble der Johannes-Diakonie sowie von einer Abordnung von Alphornbläsern mitgestaltet wird. Festende ist um 18 Uhr.

Viel Musik auf dem Festgelände

Zahlreiche Alphornbläser, die im Rahmen des baden-württembergischen Alphornbläsertreffens in Mosbach weilen, werden die Gottesdienstbesucher im Anschluss musikalisch auf Festgelände begleiten. Im großen Zelt machen dann unter anderem die TBL Bigband Lohrbach von 13 bis 15 Uhr und verschiedene Bauchtanzgruppen Stimmung, darunter auch die inklusive Gruppe „El Nefous“ der Johannes-Diakonie (15.30 Uhr). Der TV Mosbach ist mit der Tanzgruppe „Just Dance“ (17 Uhr) und mit den Aktiven der Ju-Jutsu-Abteilung auf der Bühne vertreten (16.15 Uhr). Rund um den Festplatz präsentieren sich die Johannes-Diakonie und die Jugendfarm Schwarzach mit einigen ihrer tierischen Bewohner. Auf dem gesamten Gelände ist jede Menge Spiel und Spaß garantiert, so etwa beim Segway-Fahren, am neun Meter hohen Kletterturm oder am Bungee-Trampolin.

Für die ganz Kleinen sind Hüpfburg, Karussell, Kinderschminken und der Fahrradparcours des BBW beliebte Anlaufpunkte. Erstmals dabei ist der Verein Druckwerkstatt Mosbach, der vor allem den Jüngsten Einblicke ins traditionelle Druckhandwerk gibt. Auch die DRK-Rettungshundestaffel zeigt bei Vorführungen ihr Können. Dazwischen gibt es viele Möglichkeiten zum Bummeln und Kaufen: Die BBW-Gärtner sind mit einem Pflanzenverkauf vertreten, die BBW-Auszubildenden im Bereich Büromanagement verkaufen den im Haus selbst produzierten Weinessig.

Die Mosbacher Werkstätten und die Kunsthandwerker des Projekts „Einzig-Artig“ bieten ihre Produkte an, auch die AOK und die Abenteuergolfanlage „inputt“ präsentieren sich. Auf der Festwiese ist ein kleiner Flohmarkt aufgebaut.

