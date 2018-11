Vier Saxophone aus vier Ländern

Mosbach.Die Reihe der „Mosbacher Klassischen Konzerte“ wird am Donnerstag, 29. November, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei durch das Ebonit Saxophonquartett fortgesetzt.

2011 am Konservatorium in Amsterdam gegründet, hat sich das Quartett schnell einen Namen nicht nur in der Saxophon-, sondern auch in der Kammermusik-Szene gemacht. Seit 2012 regnete es erste Preise bei verschiedenen internationalen Wettbewerben.

Die jungen Leute kommen aus vier Ländern: aus den Niederlanden, aus Spanien, Polen und Deutschland. Anregung für ihr Musizieren holten sie sich nicht nur bei anderen Saxophonquartetten, sondern auch bei Bläsern wie dem Oboisten Albrecht Mayer sowie beim Artemis-Quartett, einem der führenden Streichquartette.

Bei seinem Konzert in der Alten Mälzerei wird das Ensemble im ersten Teil Originalwerke für vier Saxophone und im zweiten Teil eine Übertragung von Antonin Dvoráks „Amerikanischem“ Streichquartett spielen.

Von 19.15 bis 19.30 Uhr findet im Kleinen Saal der Mälzerei ein Künstlergespräch mit der Altsaxophonistin des Quartetts, der Holländerin Dineke Nauta, statt.

