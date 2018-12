Volksbank Mosbach unterstützt Umbau

Mosbach.Das Mehrgenerationenhaus Mosbach ist eine wichtige Anlaufstelle und Unterstützung für die Bürger in der Region. Davon überzeugten sich der Vorstand der Volksbank Mosbach, Marco Garcia, sowie die beiden Geschäftsführer der VB-Immobilien GmbH, Simone Schnetz und Norbert Lobeck, bei einem Rundgang durch das Gebäude. Michaela Neff, Geschäftsführerin des Mehrgenerationenhauses, berichtete über die vielen Projekte, die momentan durchgeführt werden. „Jeder Altersgruppe wird etwas geboten und Menschen in allen Lebenslagen finden im Mehrgenerationenhaus einen Ansprechpartner“, sagte Neff.

Teilhabeberatung

Künftig wird in den Räumen eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige angeboten. Diese steht in allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe durch die LAG Selbsthilfe Baden-Württemberg zur Verfügung. In diesem Zusammenhang war der Einbau einer behindertengerechten Toilette notwendig. Die Volksbank Mosbach unterstützte die Maßnahmen mit einer Spende von 1000 Euro. Auch die VB-Immobilien GmbH hat als Eigentümer und Vermieter der Geschäftsräume dem Mehrgenerationenhaus bei diesem Umbau geholfen und die restlichen Kosten übernommen.

„Tolle Einrichtung“

Das Tochterunternehmen der Volksbank Mosbach hat außerdem in diesem Jahr dem Mehrgenerationenhaus und dem Tageselternverein NOK mit einer Spende in Höhe von 2400 Euro unter die Arme gegriffen.

„Es ist schön zu wissen, dass wir in Mosbach eine solch tolle und engagierte Einrichtung für die Menschen der Region haben. Die vielen Projekte zeigen den Bedarf für die Menschen der Region“, so Vorstand Garcia.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018