Volksbank Mosbach würdigte über 200 Jahre Engagement

Mosbach.Man darf es schon außergewöhnlich nennen, wenn man Mitarbeitern für über 40 Jahre Treue und Engagement für das Unternehmen danken darf. Die Volksbank Mosbach konnte gleich fünf Mitarbeitern gratulieren. Bernhard Steck, Bernhard Ruppel und Udo Bauer traten nach über 40 Jahren die Passivphase ihrer Altersteilzeit an, Josef Grimm wurde nach über 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Albrecht Kaufmann, langjähriger Personalchef,, wurden mehrere Ehrenurkunden für 40-jährige verantwortliche Tätigkeit in der Volksbank Mosbach überreicht. Die Vorstände Engelhardt (links) und Garcia (rechts) bedankten sich für insgesamt über 200 Jahre Treue und Engagement bei Josef Grimm, Bernhard Ruppel, Udo Bauer, Bernhard Steck und Albrecht Kaufmann. Bild: Volksbank