Volksbank spendete für Schlossfestspiele

Mosbach.Fast genau drei Monate vor der Premiere der Oper „Figaros Hochzeit“ und damit dem Auftakt der ersten der beiden Hauptproduktionen der Schlossfestspiele Zwingenberg setzte die Volksbank Mosbach wieder ein großes Zeichen der Unterstützung. „Zwingenberg steht einfach für Musikgenuss in bezaubernder Atmosphäre und das noch direkt vor der Haustür“, betonte Vorstand Holger Engelhardt bei der Übergabe einer 5000 Euro-Spende an die Festspiele im Landratsamt. „Damit diese wunderbare Klassik- wie auch die Musicalproduktion ein paar Tage später stattfinden kann, bleiben wir treuer Partner der Festspiele“, so Engelhardt. Für die Spende dankten der Vorsitzende des Trägervereins, Landrat Dr. Achim Brötel, zusammen mit seinem Stellvertreter Bürgermeister Norman Link und Geschäftsführerin Heike Brock. Karten für die Festspiele gibt es online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei den Touristeninformationen der Region. Bild: Landratsamt

