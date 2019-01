Volksbank unterstützt Literaturmuseum

Oberschefflenz.In Erinnerung an die gebürtige Schefflenzerin Augusta Bender, die eine bedeutende Schriftstellerin war, wird ein Literaturmuseum entstehen, das 2019 eröffnet werden soll. Platz finden soll es im Erdgeschoss der 1846 erbauten ehemaligen katholischen Schule, sowie ehemaliges Rathaus und Grundbuchamt in Oberschefflenz. Holger Engelhardt, Vorstand der Volksbank Mosbach, freute sich, Lucia Rüger-Markert sowie Dr. Georg Fischer und Bürgermeister Houck einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro zu überreichen und so den Verein „Literaturmuseum Augusta Bender“ zu unterstützen. Die Gemeinde Schefflenz übernimmt zwar die Kosten für die Räume sowie die Renovierung, der Verein jedoch muss für die Innenausstattung aufkommen und ist auf Spenden angewiesen. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeister Houck, Lucia Rüger Markert, Dr. Georg Fischer und Holger Engelhardt.

