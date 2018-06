Von Amsterdam bis Lissabon

Anzeige

Mosbach.Vor einigen Tagen haben die Mitglieder der Konzertgemeinde Mosbach das neue Programm der „Mosbacher Klassischen Konzerte“ erhalten. Aber nicht nur an sie richtet sich das Angebot, klassische Musik von international bekannten Künstlern zu hören. Alle Interessierten sind willkommen, wenn in der Alten Mälzerei an vier Abenden die Palette vom Sinfonieorchester bis zum Saxophon-Quartett reicht.

Den Anfang macht am 23. Oktober 2018 die Geigerin Sarah Christian, die 2017 beim Wettbewerb der ARD einen zweiten Preis (ein erster wurde nicht vergeben) und da-zu den Publikumspreis gewonnen hat. Zusammen mit ihrer Klavierpartnerin Lilit Grigoryan wird sie ein französisch-russisches Programm spielen.

Aus Amsterdam kommt das „Ebonit Saxophon Quartett“, das am 29. November zunächst Originalwerke für vier Saxophone bietet, um im zweiten Teil Dvoráks berühmtes „Amerikanisches“ Streichquartett in einer spannenden Version zu Gehör zu bringen.