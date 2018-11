Vorbilder wurden ausgezeichnet

Mosbach.Für ihre vorbildliche ehrenamtliche Arbeit wurden in der Alten Mälzerei Karlheinz Walter aus Mosbach, Rüdiger Eberle aus Schefflenz, Lara Bangert aus Krumbach, der ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis, der TSV Mudau und der Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis mit dem 12. Ehrenamtspreis der Region Mosbach ausgezeichnet. Landrat Dr. Achim Brötel, der das Engagement der Bürgerstiftung hervorhob, sprach dabei von „Menschen, die sich freiwillig und in ihrer Freizeit für andere oder für die Allgemeinheit engagieren, nicht weil sie es müssten, sondern einfach, weil sie es wollen, und die dabei, wenn auch vielleicht im Kleinen, oft genug so richtig Großes vollbringen“. Wer sich freiwillig, ehrenamtlich, bürgerschaftlich für andere engagiere, setze damit zugleich ein klares Signal gegen die Gleichgültigkeit. Außerdem wolle man mit der Veranstaltung das Ehrenamt insgesamt auszeichnen. „Das, was uns im Ländlichen Raum und ganz besonders hier im Neckar-Odenwald-Kreis trägt und prägt“, so der Landrat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018