Wachsende Probleme mit Barber-Shops

Mosbach.Auch Landrat Dr. Achim Brötel ist jetzt sensibilisiert. Bis Anfang Dezember des vergangenen Jahres hatte er das Thema „Barber-Shops“, die wie Pilze aus dem Boden schießen, nicht auf seinem Radarschirm. Und obwohl sie inzwischen auch in der Mosbacher Innenstadt zu finden sind, hatte er keine Notiz von ihnen genommen, denn er habe schließlich einen Stammfriseur. Brötel warf aber nun die Frage auf: „Was darf ein Barber-Shop, was darf er nicht?“ Das sei in den Rathäusern oft nicht wirklich bekannt, so der Landrat. Er sei gerne bereit, „seinen Teil zur Befriedung der Situation beizutragen“.

Beim Treffen der Friseur-Innungen Mosbach und Buchen stand dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung. Deshalb waren Brötel und sein persönlicher Referent Manfred Schärpf, in dessen Geschäftsbereich dieses Thema fällt, erschienen. Herbert Gassert, Obermeister der Friseur-Innung Mosbach und Vorstandsvorsitzender des Fachverbands Friseur und Kosmetik, brachte das brisante Thema folgendermaßen auf den Punkt: Landauf, landab würden sich Friseure melden, die sich beklagen, dass in den Barber-Shops zum einen nicht ausgebildet werde. Und häufig lägen die Löhne unterhalb von denen, die für das Friseurhandwerk tariflich vorgeschrieben seien. Auch lägen Gassert keine Ausnahmebewilligungen vor. Diese Barber-Shop-Geschäftsgründungen seien an der Kammer vorbei vorgenommen worden.

Matthias Moser, Landesgeschäftsführer des Fachverbandes Friseur- und Kosmetik Baden-Württemberg, trat danach dem Vorwurf entgegentreten, die Handwerkskammern seien schuld an der Misere. Moser sieht nicht die Barber-Shops an sich als ein Problem an. Missstände sieht der Verband nach Mosers Worten bei der Zulassung, jedenfalls bei einem Großteil dieser Gründungen. Denn der Barber-Shop unterscheide sich in seinem berufstechnischen Leistungsprofil kaum vom klassischen Herrenfriseur. Sie seien in der Regel Herrensalons für Kunden mit Interesse an einem Erscheinungsbild mit einer besonders maskulin-modischen Ausrichtung.

Eintragung erforderlich

Bärte spielten im Kontext zur Frisur zwar die größere Rolle, nach Meinung des Verbandes werden in diesen Geschäften aber auch wesentliche Teiltätigkeiten des Friseurhandwerks erbracht, speziell wenn Hand an die Frisur gelegt werde. Insofern bedürfe die Gründung einer Eintragung in die Handwerksrolle.

Für diesen Eintrag sei jedoch in Deutschland die Meisterqualifikation Voraussetzung, deren Erlangung mit erheblichen Kosten verbunden sei. Eine vergleichbare qualifizierte Ausbildung zum Barbier gebe es in Deutschland nicht. Sofern also die handwerklichen Voraussetzungen erfüllt seien, bestünden seitens des Verbandes keine Einwendungen zur Gründung eines derartigen Gewerbes.

In Ausnahmefällen kann eine beschränkte Genehmigung zur selbstständigen Ausübung als Barbier erteilt werden. Und davon, so war in der Zusammenkunft herauszuhören, gebe es wohl einige im Kammerbezirk Mannheim. Friseurleistungen dürfen in dem Fall allerdings nur stark eingeschränkt ausgeübt werden.

So darf zum Beispiel nur die Bartrasur, Bart- und höchstens noch die Kotelettenpflege erbracht werden. Haareschneiden oder Haare färben und der Umgang mit sonstigen Chemikalien sind nicht in diesem Regelkatalog enthalten.

Das Problem: Einige dieser Gründer mit Ausnahmegenehmigung bieten trotz eingeschränkter Tätigkeitserlaubnis das ganze Spektrum der Friseurdienstleistungen an und das oft zu Tiefpreisen. Diese Praxis sei jedoch ein Regelverstoß gegen die Handwerksordnung.

Als Aus- und Weiterbildungsbetriebe könne das Friseurhandwerk preislich mit den Shops nicht mithalten. Dieser unfaire Wettbewerb dauere an, weil die zuständigen Behörden und Ämter die Handhabung der Aufsicht zu nachlässig betreiben würden.

Angesichts der sich verändernden demografischen Strukturen begrüßt der Verband die Wiederbelebung der Barber-Shops ausdrücklich und sieht diese als Bereicherung. Es gelte jedoch zu verhindern, dass dadurch einheimische und mittelständisch geprägte Friseurbetriebe benachteiligt würden. Der Appell an den Landrat lautete deshalb, die zugeordneten Gewerbeämter über diesen Sachverhalt aufzuklären.

Kontrolle gefordert

Moser forderte beispielsweise eine Nachschau bei den Betrieben, die sich mit einer Ausnahmegenehmigung selbstständig gemacht haben. Darüber hinaus forderte Moser, Ausnahmegenehmigungen nicht unbefristet zu erteilen und ermunterte die anwesenden Friseure, mutmaßlich unzulässige Leistungsangebote von Barber-Shops an die Obermeister der Kreishandwerkerschaften und die Innungen zu berichten.

Das Landratsamt ist nach Brötels Worten bereits aktiv geworden und hat Merkzettel an die Rathäuser verschickt, in denen die Gewerbeämter angesiedelt sind. Zudem will man im Landratsamt Schulungen für die Mitarbeiter aus den Rathäusern, die mit dieser Materie zu tun haben anbieten.

Im Verlauf des Treffens nutzte der Mosbacher Innungsobermeister Herbert Gassert die Gelegenheit, Leonie Friedel aus Amorbach eine Auszeichnung als Kammersiegerin im Kammerbezirk Mannheim für besondere Leistungen im Leistungswettbewerb Baden-Württemberg zu überreichen. hil

