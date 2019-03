Mosbach.„Watch it – gib’ acht, pass’ auf!“: Nicht von ungefähr stand wie ein Wink der englische Imperativ über dem Expertenforum, das am Donnerstag in der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach Fachleute unterschiedlicher Herkunft im Lohrtal zusammenführte und Antworten suchen ließ auf die Frage: Sind Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Heilsbringer?

Die leicht abgewandelte Schreibweise – „watch.IT“ – lieferte aber zugleich den Hinweis auf den Kern dessen, was hier als Weiterentwicklung jenes Formats verstanden wird, das als Bankforum bereits vier Mal für ein volles Hauses ebenso wie für ein volles Programm des DHBW-Studiengangs BWL – Bank gesorgt hatte, zuletzt im September 2016.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019