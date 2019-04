Wechsel beim Hospizdienst

Mosbach.Nach sechsjähriger Tätigkeit beim Erwachsenenhospizdienst, davon mehr als fünf Jahre als verantwortliche Hospizkoordinatorin, verlässt Birgit Schmidt den ambulanten ökumenischen Hospizdienst um sich künftig noch stärker in der Hospizarbeit zu engagieren. Sie hatte die Aufgabe im Jahr 2012 von Ulrike Landes übernommen, die damals zum Kinderhospizdienst wechselte.

Die derzeit laufende Ausbildung der neuen ehrenamtlichen Hospizbegleiter wird sie aber bis Jahresende fortsetzen und damit der Hospizarbeit im Mittelbereich Mosbach noch verbunden bleiben.

Geschäftsführer Marcus Dietrich dankte ihr für die geleistete Arbeit zum Wohle vieler sterbender Menschen in der Region, die mit dem ambulanten ökumenischen Hospizdienst eine Einrichtung nutzen können, deren ehrenamtliche Hospizbegleiter gerade in der schwierigsten Lebensphase für ihre Mitmenschen da sind. Mit aktuell 15 Hospizbegleitern steht ein bewährter Stamm von Ehrenamtlichen zur Verfügung, die sich Zeit nehmen, um Sterbenden beizustehen und Angehörige zu entlasten.

Am aktuellen Ausbildungskurs zum Hospizbegleiter nehmen 15 Personen teil, um nach dem Ende der Qualifizierungsmaßnahme, vermutlich im November, dann eigenständig Begleitungen zu übernehmen. Dies kann sowohl im häuslichen Umfeld, als auch in einer Pflegeeinrichtung oder sogar im Krankenhaus sein.

Die Aufgabe als Koordinatorin des ambulanten ökumenischen Hospizdienstes übernimmt ab sofort Uta Lang aus Mudau. Als erfahrene Pflegefachkraft mit Weiterbildung in Hospiz- und Palliativbereich ist sie seit vielen Jahren im stationären Hospiz in Walldürn tätig und wird in Mosbach einen Teil ihrer Zeit nur für den ambulanten Hospizdienst aufbringen.

Marcus Dietrich hieß sie willkommen und brachte seine Freude über die künftige Zusammenarbeit zum Ausdruck. Eine ihrer wesentlichen Aufgaben wird auch die Betreuung und Koordination der ehrenamtlichen Begleiter und deren Fort- und Weiterbildung sein.

Individuelle Begleitung

Der ambulante ökumenische Hospizdienst, der von der evangelischen und katholischen Sozialstation, dem evangelischen und katholischen Dekanat und dem Diakonischen Werk Neckar-Odenwald-Kreis getragen wird, sieht es als eine wichtige Aufgabe an, die Begleitungen ganz individuell mit den zu begleitenden Menschen und deren Angehörigen abzustimmen.

Dabei werden der zeitliche Umfang, Art und Gestaltung des Besuches zu Hause nach den persönlichen Wünschen, Bedürfnissen und Gegebenheiten gestaltet.

Wer weitere Informationen haben möchte, kann sich im Internet unter der Adresse www.hospizdienst-mosbach.de oder unter der Nummer 0176/15147768 erkundigen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019