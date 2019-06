Wichtiger Wissenstransfer

Neckar-Odenwald-Kreis.Zum 5. Kommunalforum der Sparkasse Neckartal-Odenwald begrüßte Sparkassendirektor Martin Graser zahlreiche Vertreter der Kommunen aus dem Geschäftsgebiet. Er betonte, dass sich diese Informationsveranstaltung zur kommunalen Plattform eines regelmäßigen Wissenstransfers entwickelt habe. Der Abteilungsleiter „Private Banking/Handel“, Steffen Fitzner, gab einen Einblick in die aktuelle Kapitalmarktsituation. Er berichtete über die Entwicklungen an den Renten- und Aktienmärkten und wagte einen Ausblick in die Zukunft.

Beim Thema „Digitalisierung im kommunalen Zahlungsverkehr“ informierte Girofachberaterin Kirsten Kaufmann anschaulich über den Einsatz von elektronischen Rechnungen und eines effektiven Online-Bezahlverfahrens für die Verwaltung, um den aktuellen Ansprüchen eines modernen Zahlungsverkehrs gerecht zu werden.

Der Schwerpunkt des Forums lag auf dem Thema der Baulandmobilisierung. Felix Bönigk stellte die Bedeutung und den daraus resultierenden Mehrwert für die Städte und Gemeinden in den Mittelpunkt. Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH sei das Kompetenzzentrum für Dienstleistungen im Bereich Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Konversion, Bauland- und Grundstücksentwicklung.

