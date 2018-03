„Wichtiges Bindeglied der Partnerschaft“

Anzeige

„Die Kunst ist dabei inzwischen zu einem wichtigen Bindeglied unserer Kreispartnerschaft geworden. Und Horst Jurtz ist, was die künstlerische Betätigung anbelangt, zweifelsohne eine echte Institution in der Oberlausitz“, so der Landrat.

Seiner abschließenden offiziellen Eröffnung folgte Amtskollege Bernd Lange, Landrat des Kreises Görlitz, mit einem Grußwort, welches sich näher mit dem Begriff „Partnerschaft“ beschäftigte.

„Der Einigungsprozess ist aus meiner Sicht lediglich materiell abgeschlossen. Noch immer zeigen Ost und West teils mit dem Finger aufeinander. Partnerschaften wie die unsere können zu einer gesamtdeutschen Perspektive beitragen. Und hierzu bildet die Kunst eine Brücke“, erklärte er.

Anschließend gab der Leiter des Kulturamts im Landkreis Görlitz, Joachim Mühle, nähere Erläuterungen zu Konzeption und Künstler in seiner Einführung zur Ausstellung. „Horst Jurtz sagt von sich selbst, dass die Malerei sein Leben sei. Und in der Tat beschäftigen ihn die Themen Malerei und Grafik seit über 60 Jahren. Sie sehen hier die Ergebnisse eines langen, langen künstlerischen Wirkens.“

Die intensive Beschäftigung mit unterschiedlichen handwerklichen Techniken – zu sehen sind Aquarelle, Ölmalerei und Druckgrafiken – bilde dabei eine fundierte Grundlage für sein Schaffen. „Und für Horst Jurtz war früh klar: Auch die eigene Haltung des Künstlers gehört zur Kunst.“ Zahlreiche nationale und internationale Exkursionen einschließlich Teilnahmen an Pleinairs (Freilichtmalerei) und Ausstellungen seien als wesentliche Einflussgeber in den Arbeiten erkennbar.

Am Beginn des Arbeitsprozesses stehe für Jurtz immer die Idee, deren Ausgestaltung und Umsetzung inzwischen ein professionell ausgereiftes Niveau erreicht habe.

Die Ausstellung zeichne sich durch kritische Reflexionen mit teils sarkastischen Zügen aus und thematisiere mehrere Betrachtungsdimensionen. Bezüge auf aktuelle Ereignisse flossen beispielsweise in „Der Schrei“ ein, eine Arbeit im Eindruck der Lampedusa-Katastrophe.

Ein wiederkehrendes Sujet stelle für Jurtz die Entwicklung seiner Heimatregion dar, etwa anhand der Situation im Lausitzer Bergbau. „Und nun können Sie gemeinsam mit ihm auf Entdeckungsreise gehen – hier im Landratsamt“, lud er die Gäste ein. Ausgangs gab der Künstler selbst noch einige kurze Erläuterungen: „Es wurden mit Absicht keine Titel angebracht. Jeder sieht etwas anderes in den Werken. Ich will es dem Betrachter ermöglichen, seine Vorstellungen gewissermaßen mit meinen eigenen Augen zu sehen. Bei mir bestimmen die Themen die Techniken. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind.“

Den Schlussworten von Landrat Dr. Achim Brötel, der als Präsent ein Jurtz-Gemälde des Mosbacher Rathauses erhielt, folgte ein erster Rundgang durch die Ausstellung.

