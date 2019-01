Wirtschaftliche Entwicklung stabil

Die Winterfeier der Evangelischen Sozialstation Mosbach bildete einen würdigen Rahmen, um langjährige Mitarbeiter zu ehren beziehungsweise in den Ruhestand zu verabschieden.

Mosbach. Zur Winterfeier der Evangelischen Sozialstation Mosbach im Begegnungszentrum „fideljo“ begrüßte Vorsitzender Jörg Huber den Großteil der Mitarbeiter im festlichen Ambiente. Das 40-jährige Bestehen des gemeinnützigen Vereins nahm er zum Anlass, auf die diakonische Arbeit einzugehen und den mehr als 100 Mitarbeitern zu danken, die täglich für die Patienten unterwegs sind und sich mit hohem Einfühlungsvermögen und außerordentlichen Engagement um die pflegebedürftigen Menschen kümmern.

Huber würdigte auch die Arbeit der ehrenamtlichen Vorstandskollegen, die ihre Freizeit für die Entwicklung der Sozialstation einsetzen. Mit dem Blick nach vorne kündigte er an, dass im Sommer die neue Tagespflege der Evangelischen Sozialstation in Neckarburken in Betrieb gehen werde.

Diakonisches Zeichen

Richard Lallathin, als Vertreter der Pfarreien der Mitgliedsgemeinden im Vorstand, nutze die geistliche Besinnung für den Hinweis auf die Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34 Vers 15) und brachte diese in den Zusammenhang mit den Tätigkeitsfeldern des ambulanten Pflegedienstes, auch als diakonisches Zeichen der Mitmenschlichkeit, des Kümmerns um kranke und pflegebedürftige Menschen.

Auf eine stabile wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2018 verwies Geschäftsführerin Olga Arnold. So sei zwar das Ergebnis zunächst nur vorläufig und könne an das bisher beste Jahresergebnis aus 2017 nicht heranreichen, aber eine erfreuliche Zunahme der Patientenzahl sorge für eine gute Wirtschaftslage. Ganz besonders wichtig war ihr dabei, den Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken, denn nur durch deren permanent hohe Arbeitsleistung sei ein solches Ergebnis zu erreichen.

Patientenzunahme

Bedingt durch die Patientenzunahme erfolgte im Jahr 2017 eine Änderung der Organisationsstruktur, die, so Geschäftsführer Marcus Dietrich, im Jahr 2018 nun Früchte getragen habe. Mit der Einstellung neuer examinierter Fachkräfte habe man die altersbedingten Abgänge mehr als kompensieren können. Dies zeige, dass trotz des leer gefegten Arbeitsmarktes bei den Altenpflegern die Evangelische Sozialstation Mosbach immer noch als ein attraktiver Arbeitgeber angesehen werde.

Auch für die neue Tagespflege in Neckarburken sieht er gute Chancen, die entstehenden Arbeitsplätze qualitativ gut zu besetzen. Verbesserungen seien aber noch im Bereich der Ausbildung notwendig. Gerade die hohe Abbrecherquote in den Pflegeberufen mache es notwendig, neue Auszubildende entsprechend vorzubereiten. Aktuell seien noch zahlreiche Ausbildungsplätze bei der Sozialstation frei.

Wie gewohnt wurde die Winterfeier auch genutzt, um langjähriger Mitarbeiter zu würdigen beziehungsweise in den verdienten Ruhestand zu verabschieden. Gemeinsam ehrten Vorsitzender Jörg Huber und die Geschäftsführer Olga Arnold und Marcus Dietrich zahlreiche Angestellte. Mit Dagmar Kremsreiter und Gudrun Keßler wurden zwei Mitarbeiterinnen verabschiedet, die beide jeweils mehr als 20 Jahre im Einsatz für die Evangelische Sozialstation waren. „Gerade im Bereich der Kernstadt waren sie“, so die Geschäftsführer, „die Gesichter der Sozialstation und haben in der Zeit ihres Wirkens viel für das Renommee und das Ansehen der Sozialstation in der Öffentlichkeit beigetragen.“

Dies hätten sie nicht nur durch ihre fachliche Kompetenz, sondern auch durch ihr hohes Einfühlungsvermögen erreicht. Ein symbolisches Herz soll sie an ihrer Tätigkeit bei der Evangelischen Sozialisation erinnern.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019