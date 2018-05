WM-Dorf im Elzpark

Anzeige

Mosbach.Noch sind es rund vier Wochen, bis am Abend des 14. Juni um 17 Uhr deutscher Zeit der Anpfiff ertönen wird zum WM-Eröffnungsspiel im Moskauer Luzhniki-Stadion zur Partie zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Verfolgen kann man die WM auch im Großen Elzpark in Mosbach auf der größten LED-Wand der Geschichte des Public Viewing in Mosbach im Stadtwerke-WM-Dorf – bei freiem Eintritt.

Stadtwerke sind Sponsor

„An uns wurde die Anfrage gerichtet, ob wir das WM-Dorf nicht unterstützen könnten und so zu seinem Zustandekommen beitragen“, erläutert der Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, Jürgen Jaksz.

„Grundsätzlich sind wir sehr zurückhaltend, was Sponsoring-Aktivitäten angeht“, so der Energiefachmann weiter, „aber wir haben uns aufgrund der positiven Erfahrungen der vergangenen Weltmeisterschaften und der riesigen Resonanz entschieden, das WM-Dorf mit zu fördern.“ In der Vergangenheit waren bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 in Mosbach bereits große Fußball-Partys gefeiert worden. Trotz bis zu 10 000 Besuchern aus dem ganzen Landkreis und von außerhalb ging es friedlich zu.