Zeichen für Miteinander

Anzeige

Das spielerische Element des Theaters ermöglicht das Entwickeln einer gemeinsamen Vision gerade durch die Verschiedenartigkeit der Schauspieler: Vielfalt ist eine Bereicherung.

Die Premiere findet am Samstag, 5. Mai, um 19 Uhr in der Alten Mälzerei statt. Karten gibt es ab 17.30 Uhr nur an der Abendkasse. Der Eintritt dient dem Fortbestand der inklusiven Theaterarbeit im Landkreis.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.05.2018