Zeuge verhindert Sprengung

Mosbach.Ein aufmerksamer Zeuge hat wahrscheinlich gerade noch verhindert, dass ein Geldautomat gesprengt wird. Am Sonntag gegen 3.15 Uhr hatte der Zeuge im Vorraum einer Bank in der Mosbacher Eisenbahnstraße eine Gasflasche und einen Schlauch entdeckt. Zuvor hatte ein Unbekannter mit einer großen roten Nike-Sporttasche den Bereich vor der Bank fluchtartig über die Schienen in Richtung Neckarelzer Straße verlassen. Der Zeuge schilderte ihn als jung, etwa 170 Zentimeter groß und dünn. Er trug eine dunkle Jacke. Offensichtlich hatte der Unbekannte eine Sprengung vorbereitet. Personen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 062 61/ 80 90 beim Polizeirevier Mosbach melden.