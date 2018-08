Ziel erreicht nach 251 heißen Kilometern

Anzeige

Das diesjährige „3-Länder-Rad-Event“ der Touristikgemeinschaft Odenwald wurde zum großen Erfolg – auch dank vieler ehrenamtlicher Helfer.

Neckar-Odenwald-Kreis. Das „3-Länder-Rad-Event“ endete nach drei Radtagen und 251 Kilometern Gesamtstrecke im hessischen Michelstadt. Start war ebenfalls Michelstadt, von wo aus es am ersten Tourtag in den bayerischen Odenwald nach Miltenberg ging. Der zweite Tag führt die Radler durch den Neckar-Odenwald-Kreis über Robern und Mosbach nach Eberbach. Von dort ging es am dritten Tag über Wald-Michelbach zurück nach Michelstadt. Die 220 Teilnehmer haben damit in diesem Jahr angesichts hoher Temperaturen wahrlich eine Meisterleistung vollbracht.

Auch die Landräte Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis), Christian Engelhardt (Kreis Bergstraße), Jens Marco Scherf (Landkreis Miltenberg) und Frank Matiaske (Oden-waldkreis), die zum Teil selbst mitgefahren sind, haben dies in ihren Ansprachen gewürdigt.