Zugang zur aktuellen Technik ist nun möglich

Anzeige

Mosbach.„Gut Ding braucht Weile“, bilanzierte Rektorin Dr. Gabi Jeck-Schlottmann mit Blick auf auf die Elektroladesäule, die seit neuestem auf dem Gelände der Dualen Hochschule Mosbach (DHBW) direkt vor dem Labor steht.

Bereits 2011, als das neue Studienangebot Mechatronik/Elektromobilität auf den Weg gebracht wurde, gab es den Wunsch des Studiengangs, eine derartige Ladestation einzurichten.

Langgehegter Wunsch

Die Sache zog sich hin, aber nun konnte dank der Stiftung Pro DHBW Mosbach, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, den Stadtwerken Mosbach und des Vereins „DHBW friends for life“, die zusammen eine Fördersumme von 28 000 Euro aufbrachten, die Säule offiziell in Betrieb genommen werden. Sie steht Angehörigen der DHBW zur Verfügung, kann parallel von zwei Fahrzeugen genutzt werden und erbringt dabei eine maximale Leistung von 22 Kilowattstunden.