Zuschuss für Ausstattung der „Fußballhelden“

Regelmäßige Turniere

In ganz Nordbaden werden regelmäßig Turniere bestritten oder sie werden direkt in Mosbach ausgerichtet. Dabei steht eines fest: Man möchte nicht nur dabei sein, sondern auch gewinnen.

Hierzu werden immer viele fleißige Hände benötigt, denn ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen wäre all das nicht möglich. Begleitpersonen und Helfer, die für das leibliche Wohl sorgen, werden immer gebraucht. Oft sind auch engagierte Rentner dabei, die für die nötige Unterstützung sorgen.

Den Teamgeist gestärkt

Axel Bähr erläuterte bei der Spendenübergabe: „Die alten Trikots sind bereits mehr als zehn Jahre alt. Ich freue mich, wenn die Mannschaft mit ihren neuen Trikots und einem noch stärkeren Teamgeist bei Turnieren antreten wird.“ Die „Town & Country“-Stiftung wurde im Jahr 2009 gegründet, um unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Erweitert wurde das Vorhaben durch den Stiftungspreis, der generell gemeinnützigen Projekten zugutekommt und in diesem Jahr zum bereits sechsten Mal verliehen wurde.

