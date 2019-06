Zwei Verletzte bei Unfall

Obrigheim.Zwei Verletzte musste der Rettungsdienst nach einem Unfall am Mittwochmorgen bei Obrigheim in Kliniken bringen. Kurz nach 7.30 Uhr befuhren ein Lkw mit Anhänger und ein Pkw die B 292 von Obrigheim in Richtung Aglasterhausen. Als der Pkw-Fahrer im Bereich des Hohbergs zum Überholen ansetzte, bog der Trucker gleichzeitig nach links in Richtung einer Parkbucht ab. Bei dem Zusammenprall erlitt der Lenker des Pkw schwere Verletzungen, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Da es Ungereimtheiten in Bezug auf den Unfallhergang gibt, hofft die Polizei auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden möchten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019