Zwei wichtige Wahlen stehen 2019 vor der Tür

Mosbach.Der neue Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes, Markus Haas, begrüßte die neuen und scheidenden Mitglieder des Vorstands zur konstituierenden Sitzung in der Alten Mälzerei.

Für die neuen Verantwortungsträger bleibt keine Zeit, sich auf den Leistungen der Vorgänger auszuruhen: Mit der Kommunal- und Europawahl stehen zwei wichtige Wahlen vor der Tür. Diesbezüglich gilt es für den CDU-Kreisverband, sich vom Ortschafts- und Gemeinderat über den Kreistag bis hin nach Straßburg und Brüssel klar zu positionieren.

„Als die Neckar-Odenwald-Partei haben wir in den vergangenen Jahren aktiv die positive Entwicklung in unseren Kommunen und in unserem Kreis vorangetrieben, hier gilt es weiter zu machen“ so Kreisvorsitzender Haas.

Um erfolgreiche Politik machen zu können brauche es vor allem engagierte Personen, die sich für eine positive Entwicklung ihrer Heimat einsetzen. Gemeinsam mit den Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbänden gelte es, die richtige Mischung aus „erfahrenen Seglern“ und „frischem Wind“ für die Wahlen zu finden.

„Politisches Engagement ist mit Arbeit verbunden und nicht immer vergnügungssteuerpflichtig“, darin waren sich die Vorstandsmitglieder einig. Gleichwohl sei es unumgänglich, sich einzubringen, um die Zukunft seiner Heimat und somit die eigene Zukunft mitzubestimmen. Der Blick des neuen Vorstands geht aber deutlich über die Wahlen und den Tellerrand hinaus. Für die kommende Amtszeit sind verstärkt Gespräche mit Verbänden, Einrichtungen und Organisationen vor Ort geplant, um noch enger am Herzschlag der kommunalpolitischen Themen zu sein. „Wir wollen Politik nicht nur hinter verschlossenen Türen machen, sondern da wo sie gebraucht wird, nämlich bei den Menschen“, so Haas.

Vom Handwerk über mittelständische Wirtschaft, die Infrastruktur – egal ob Straßen, Internet oder Mobilfunk –, bis hin zur Pflege und medizinischen Situation im ländlichen Raum gebe es viele weitere Themen, welche die Mitglieder des CDU-Kreisvorstandes beschäftigen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018