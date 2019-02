Zweite Mosbacher Spielzeugbörse

Mosbach.Nach dem Erfolg der Mosbacher Weihnachtsbörsen für Schallplatten- und CD-Sammler organisieren die Verantwortlichen des Zentrums für Kultur und Begegnung „fideljo“ in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach eine Plattform für die vielfältige Welt des Spielzeugs. Am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 15 Uhr findet zum zweiten Mal die Mosbacher Spielzeugbörse im Eventbereich des „fideljo“ für Spielzeug- und Raritätensammler statt.

Komplette Bandbreite

Bei der Mosbacher Spielzeugbörse soll die komplette Bandbreite an überwiegend gebrauchten Spielen angeboten werden. Viele Aussteller und private Anbieter präsentieren sich mit altem Spielzeug, Eisenbahnen, Modellautos, Puppen, Spielfiguren, Stofftieren sowie den elektronischen Varianten vom PC-Spiel bis zu den Spielekonsolen. Aber auch Holzspielsachen, Motorik-Spiele und Lauflernräder bis hin zu Outdoorspielzeug wie Wasserbahnen oder Sandspielsachen sollen das Angebot erweitern.

Generationsübergreifend

Bei der Börse kann man generationsübergreifend in einen Dialog kommen und bei einem Getränk und einem Stück Kuchen miteinander auszutauschen, während die Kinder auf Schatzsuche gehen. Ein geringer Eintrittspreis, der auch einen Verzehrbon beinhaltet.

