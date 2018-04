10 977 Kilometer mit dem Drahtesel unterwegs

Anzeige

Donebach.In der Mitgliederversammlung des Radfahrvereins „Wodan“ Donebach im Vereinsheim resümierte Vorsitzender Hubert Sämann die Veranstaltungen und Aktivitäten im vergangenen Jahr. Demnach wurden 50 Fahrradtouren mit insgesamt 10 977 Kilometern gefahren. Davon waren 14 Fahrradtouren der Rennradgruppe, 16 Touren der Erwachsenen II, 15 Fahrradtouren der Erwachsenen III und fünf Sonderradtoren wie der Ausflug nach Unlingen, die Radwallfahrt und der AOK-Radsonntag.

Weiter nannte Sämann die Jahresabschlussfeier in Balsbach und den Walkingtreff jeden Samstag. Auch für die sportlich nicht aktiven Mitglieder wurde mit dem Stammtisch mit verschiedenen kulinarischen Themen und dem närrischen Stammtisch in der Fastnachtszeit etwas geboten. „Alles in allem ein reges und durchweg erfolgreiches Vereinsjahr mit guter Kameradschaft und enger Einbindung in die örtliche Gemeinschaft mit ihren Veranstaltungen“, so der Vorsitzende.

Kassiererin Barbara Walz berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand und da die beiden Kassenprüfer Edmund Götz und Helmut Friedel keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.