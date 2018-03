30 Jugendliche ließen sich die Eröffnung nicht entgehen

Anzeige

Mudau.Mit einer kleinen Feier und einer Segnung durch den Gemeindereferenten Michael Käfer wurde am Freitag in Mudau der Raum der Kolpingjugend eingeweiht. Käfer zeigte sich begeistert von der tollen Zusammenarbeit der Ministranten und der Kolpingjugend, die in Eigenregie den Raum eingerichtet hatten. Dieser ist bis zu den Sommerferien geöffnet sowie am 11. und 26. April, am 16. Mai und am 13. und 28. Juni jeweils von 18 bis 21 Uhr.

Es gibt eine Bar mit vielen alkoholfreien Getränken und manchmal sogar fruchtigen Cocktails, eine große Chill-Ecke, jede Menge bekannte Brett- und Kartenspiele, eine Tischtennisplatte und einen Tischfußball. Unter der Leitung von Jona Wandres für die Minis sowie Emma Trunk Ekanayaka und Hannah Ohlsen für die Kolping-Jugend sind auch viele Gruppenspiele geplant.

Wandres und Ekanayaka begrüßten ihre große Schar junger Gäste aus der Zielgruppe von rund 30 zehn- bis 18-Jährigen und dankten Heidi Trunk, Klemens Herkert, Thomas Strein und Michael Käfer für die große und vielfältige Unterstützung. Beim abschließenden Festessen machte Ekanayaka noch auf die Aktion „Sternenklar - Du bist die Zukunft“ aufmerksam. Die Kolping-Jugendveranstaltung, zu der auch die Mudauer Jugendlichen eingeladen sind, findet vom 28. bis 30. September in Frankfurt statt. L.M.