365 Tage mit Grimm-Reisen quer durch Europa

Mudau/Heidersbach.Für Sieglinde Schwarz aus Heidersbach heißt es: Koffer packen. Sie wird mit Grimm-Reisen ein Jahr lang quer durch Europa reisen und kostenlos an jeder beliebigen Busreise teilnehmen. Siegline Schwarz ist die glückliche Gewinnerin des Gewinnspiels „365 Tage Urlaub“, das am 12. Februar zu Ende ging.

Reisepläne bereits geschmiedet

Zur Gewinnübergabe kam Siegline Schwarz in die Geschäftsräume von Grimm-Reisen nach Waldauerbach. Bei einem kleinen Umtrunk wurden auch gleich die ersten Reisepläne geschmiedet. Es geht für die glückliche Gewinnerin zunächst über die Ostertage ins Vierländereck Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Ebenso stehen der südliche Gardasee, die Hauptstadt Berlin und die Ostseeinsel Fehmarn als Reiseziele bereits fest. Für dieses spektakuläre Gewinnspiel konnte sich ein Jahr lang jeder Reiseanmelder von Grimm-Reisen qualifizieren. Zu Jahresbeginn wurden die Teilnahmekarten verschickt und knapp 3000 Kunden hatten die Gelegenheit genutzt und ihre Gewinnkarte fristgerecht zurückgeschickt. Glücksfee bei der Auslosung war der Mudauer Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Er zog, unter dem Beifall der Belegschaft, die Teilnahmekarte von Siegline Schwarz aus der großen Lostrommel. Die Grimm-Reisen GmbH in Waldauerbach besteht seit über 45 Jahren und beschäftigt inzwischen 20 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich als Veranstalter von Bus- und Gruppenreisen weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Unter dem Motto „Märchenhaft reisen“ bietet Grimm-Reisen ein immer größer werdendes Angebot an Busreisen, Fluss- und Seekreuzfahrten, Flugreisen sowie Kur- und Wellnessurlauben. Besonders beliebt ist der kostenlose Haustürservice: die Kunden werden bei jeder Reise von Zuhause abgeholt und nach Reiseende wieder nach Hause gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.03.2019