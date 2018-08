40 Jahre lang die nicht immer angenehmen Arbeiten erledigt

Anzeige

Mudau.Seit dem 1. Mai 1978 sind Kurt Henrich und Edmund Herkert im Bauhof der Gemeinde Mudau tätig. Letzterer ging Ende Juli in den Ruhestand.

Kurt Henrich ist als gelernter Schreiner in vielen Bereichen im Mudauer Bauhof bis heute ein geschätzter und erfahrener Mitarbeiter. Wie Bürgermeister Dr. Rippberger erklärte, hat Henrich jahrelang als stellvertretender Bauhofleiter und später als Bauhofleiter Verantwortung übernommen.

„Die Wasserversorgung hatte Kurt Henrich als gesamtverantwortlicher Wassermeister in der Zeit, als die Gemeinde noch die Betriebsführung selber in der Hand hatte, immer gut im Griff“, so der Bürgermeister, der Kurt Henrich für dessen viele guten Dienste zu jeder Tages- und Nachtzeit, in sommerlicher Hitze oder im Winterdienst bei klirrender Kälte, dankte.